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Streit bei Kirtag

Popo-Klatscher: Gast schlug auf Polizist ein

Burgenland
29.04.2026 07:00
Der Polizist und Vater der Frau soll von dem Mann attackiert worden sein.
Der Polizist und Vater der Frau soll von dem Mann attackiert worden sein.(Bild: Dmitriy - stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Turbulente Szenen spielten sich am Kirtag im burgenländischen St. Georgen ab: Frech ging ein Mann auf einen Vater los, der seine Tochter in Schutz genommen hatte.

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In Scharen lockte der traditionelle Georgi-Kirtag am vergangenen Wochenende gut gelaunte Festgäste an. Unter das Partyvolk mischte sich eine Fußballlegende, die sich in der aktiven Zeit unter anderem beim SC Eisenstadt und bei Sturm Graz einen Namen gemacht hatte. „Schon der Samstag verlief feuchtfröhlich. Den Frühschoppen am Sonntag ließ sich der ehemalige Top-Kicker ebenfalls nicht entgehen“, wird in geselligen Runden erzählt.

Ungebührliches Verhalten
Auf dem Weg zur Herren-Toilette soll die Legende einer jungen Frau im Vorbeigehen frech auf den Allerwertesten geklatscht haben. Verärgert über dieses ungebührliche Verhalten, habe sich das überraschte Opfer laut Gästeberichten selbstbewusst zur Wehr gesetzt.

„Hinterhältige Attacke auf der Herrentoilette“
Der Vater, ein hoch angesehener Beamter der Landespolizeidirektion, soll das respektlose Verhalten des Gastes mitbekommen haben. „Was dann vorgefallen ist, lässt sich vorerst noch nicht genau sagen“, wird gerätselt. Etlichen Schilderungen zufolge soll der Polizist nach dem Popo-Klatscher das WC aufgesucht haben und dort von der aufgebrachten Fußballlegende attackiert worden sein. „Der ehemalige Kicker und Wirt ging wütend auf den Beamten los und schlug auf ihn ein“, so die Beschreibungen von Kirtagsbesuchern, die sich in der Nähe aufhielten. Ein Fausthieb soll den Beamten ins Gesicht getroffen haben. Die Causa ist bereits aktenkundig.

Befragungen stehen noch aus
Den aufsehenerregenden Vorfall auf dem sonst so unterhaltsamen Kirtag bestätigt die Exekutive in Eisenstadt. „Ja, es handelt sich um einen Mitarbeiter der Landespolizeidirektion. Anzeige wurde erstattet. Ermittlungen sind im Gang“, lautet die offizielle Antwort auf die Anfrage der „Krone“. Die Befragung des Beamten und des Angreifers wird erst erfolgen.

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