Popo-Klatscher: Gast schlug auf Polizist ein

„Hinterhältige Attacke auf der Herrentoilette“

Der Vater, ein hoch angesehener Beamter der Landespolizeidirektion, soll das respektlose Verhalten des Gastes mitbekommen haben. „Was dann vorgefallen ist, lässt sich vorerst noch nicht genau sagen“, wird gerätselt. Etlichen Schilderungen zufolge soll der Polizist nach dem Popo-Klatscher das WC aufgesucht haben und dort von der aufgebrachten Fußballlegende attackiert worden sein. „Der ehemalige Kicker und Wirt ging wütend auf den Beamten los und schlug auf ihn ein“, so die Beschreibungen von Kirtagsbesuchern, die sich in der Nähe aufhielten. Ein Fausthieb soll den Beamten ins Gesicht getroffen haben. Die Causa ist bereits aktenkundig.