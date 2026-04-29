Magyar fordert von Kiew mehr Rechte für Ungarn

Magyar: „Es ist an der Zeit, dass ...“

„Es ist an der Zeit, dass die Ukraine die seit mehr als einem Jahrzehnt bestehenden rechtlichen Beschränkungen aufhebt“, fordert nun Magyar in einem Facebook-Posting. Die Ungarn in der Ukraine sollen wieder „gleichberechtigte und respektierte Bürger werden“. „Wenn wir diese Fragen klären können, können wir sicherlich ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen zwischen der Ukraine und Ungarn eröffnen“, so Magyar weiter. Der 45-Jährige zeigte sich zwar erfreut über die im Vorjahr angekündigte Besserung der Minderheitenrechte im Bildungsbereich, diese sind aber seiner Ansicht nach „nicht ausreichend“.