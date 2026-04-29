Tennis-Talent will für Österreich aufschlagen

Seit vier Jahren ist Tennis-Talent Karina Kovalchuk in Österreich – und will künftig für Rot-Weiß-Rot starten. Die Wahl-Kärntnerin liegt in der Junioren-Weltrangliste derzeit auf Platz 296 und startete siegreich ins J200-Event in Villach. Kurios: Als dreifache Landesmeisterin gilt sie in der heimischen Bundesliga als Legionärin.
Vor vier Jahren flüchtete Tennis-Talent Karina Kovalchuk mit ihren Eltern wegen des Krieges in der Ukraine nach Kärnten. Wo sie eine optimale Heimat fanden – immerhin leben ihre Oma und ihr Opa seit 18 Jahren in Villach. Die 17-Jährige besucht auch das BORG in Spittal an der Drau und ist sportlich einer Österreicherin gleichgestellt. Was aber nicht überall dasselbe bedeutet.
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