Tennis-Talent will für Österreich aufschlagen

Vor vier Jahren flüchtete Tennis-Talent Karina Kovalchuk mit ihren Eltern wegen des Krieges in der Ukraine nach Kärnten. Wo sie eine optimale Heimat fanden – immerhin leben ihre Oma und ihr Opa seit 18 Jahren in Villach. Die 17-Jährige besucht auch das BORG in Spittal an der Drau und ist sportlich einer Österreicherin gleichgestellt. Was aber nicht überall dasselbe bedeutet.