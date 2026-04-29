Murmeltiere in Gefahr: Glockner-Raser sind zurück

Denn die Raserei im Hochgebirge hat oft schlimme Folgen für die Tierwelt. Gerade im Frühjahr beginnt eine sensible Phase. Tierschützerin Martina Gebert appelliert daher an die vielen Gäste der Hochalpenstraße: „Fuß vom Gas, die Murmeltiere sind schon wieder unterwegs.“ Denn die Tiere laufen nicht nur über die Straße, welche oft ihre Reviere durchquert, wenn sie auf Futtersuche sind.