Wembanyama führt Spurs in zweite Play-off-Runde

Die San Antonio Spurs sind in die nächste Runde des Play-offs der National Basketball Association eingezogen. Im fünften Spiel der Serie gegen die Portland Trail Blazers holten die Spurs am Dienstag durch ein 114:95 den notwendigen vierten Sieg. Wembanyama war in San Antonio mit 17 Punkten, 14 Rebounds und 6 Blocks der dominante Spieler. Für die Spurs geht es in der nächsten Runde gegen die Denver Nuggets oder die Minnesota Timberwolves. Die Wolves führen in der Serie 3:2.
Die Boston Celtics verpassten die erste Gelegenheit auf den Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Im TD Garden von Boston setzte es eine 97:113-Niederlage gegen die Philadelphia 76ers.
Die Sixers verkürzten in der Serie auf 2:3, Joel Embiid kam als bester Werfer der Partie auf 33 Zähler. Die New York Knicks stellten gegen die Atlanta Hawks nach einem 126:97-Heimsieg auf 3:2. Jalen Brunson kam auf 39 Punkte für die Knicks.
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