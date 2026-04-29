Wembanyama führt Spurs in zweite Play-off-Runde

Die San Antonio Spurs sind in die nächste Runde des Play-offs der National Basketball Association eingezogen. Im fünften Spiel der Serie gegen die Portland Trail Blazers holten die Spurs am Dienstag durch ein 114:95 den notwendigen vierten Sieg. Wembanyama war in San Antonio mit 17 Punkten, 14 Rebounds und 6 Blocks der dominante Spieler. Für die Spurs geht es in der nächsten Runde gegen die Denver Nuggets oder die Minnesota Timberwolves. Die Wolves führen in der Serie 3:2.