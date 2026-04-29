Schock für Imker: Diebe stahlen Bienenstöcke

Ein tierischer Fall beschäftigt die Polizei im Tiroler Oberland: Abertausende „Arbeitstierchen“ sind plötzlich verschwunden! Unbekannte Diebe hatten es in Tarrenz (Bezirk Imst) auf Bienenstöcke abgesehen.
Der Imker dürfte seinen eigenen Augen nicht getraut haben, als er am Dienstag bei seinen Bienenstöcken in Tarrenz nach dem Rechten sehen wollte. Bei seinem Holzstand fehlten plötzlich drei sogenannte Zargen, also Gehäusekisten mitsamt den darin befindlichen Bienenvölkern.
Ermittlungen sind im Gange
Dreiste Diebe waren hier am Werk! Laut Polizei dürften die Unbekannten irgendwann in der Zeit zwischen dem 21. April und Anfang dieser Woche aktiv gewesen sein. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Imst unter der Telefonnummer: 059 133/7100.
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