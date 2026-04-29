Falscher Baumeister zockte Kärntner Häuslbauer ab

Eine junge Familie in Kärnten erlebte ihr blaues Wunder, als sie sich entschloss, ein altes Haus in ein Traumhaus zu verwandeln. Denn der beauftragte Unternehmer entpuppte sich als Fake-Baumeister, der das Geld bei Sportwetten verjuxte. Letzteres wurde ihm vor Gericht als mildernd ausgelegt – kann das wirklich sein?