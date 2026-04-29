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Vom Wasserfall in die kleinste Stadt der Welt

Socialmediareise Kroatien
29.04.2026 09:00
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Die Entdeckungsreise unserer „Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder geht weiter.
Die Entdeckungsreise unserer „Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder geht weiter.(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Vom entspannten Start am Meer geht es für Tanja ins grüne Herz Istriens. Zwischen versteckten Naturjuwelen und mittelalterlichem Charme entdeckt sie eine völlig neue Seite Kroatiens – ruhig, ursprünglich und voller Überraschungen.

Nach einem entspannten Morgen an der Küste zieht es Tanja weiter ins Landesinnere. Ihr Ziel: ein verborgenes Naturhighlight abseits der Touristenströme. Mit ihrem Mini Cooper „Mali“ macht sie sich auf den Weg zum Zarecki Krov Wasserfall nahe Pazin.

Eingebettet in hellen Kalkstein und umgeben von dichtem Grün stürzt das Wasser hier sanft in ein natürliches Becken. Besonders markant ist der Felsbogen über dem Wasserfall, der wie ein schützendes Dach wirkt – daher auch der Name „Krov“, was übersetzt „Dach“ bedeutet. Ein Ort, der fast schon magisch wirkt und zum Verweilen einlädt.

Weiterfahrt nach Hum: Die kleinste Stadt der Welt
Doch für Tanja ist der Tag noch lange nicht vorbei. Ihr nächster Stopp führt sie in eine echte Kuriosität: die kleinste Stadt der Welt – Hum.

Das mittelalterliche Steindorf thront auf einem Hügel und misst gerade einmal rund 100 Meter Länge. Zwei schmale Gassen, eine Stadtmauer und aktuell nur 23 Einwohner machen den besonderen Charme dieses Ortes aus. Bekannt ist Hum vor allem für seinen traditionellen Mistelschnaps, der hier seit Generationen hergestellt wird.

(Bild: krone.tv)

Kroatien von seiner ursprünglichen Seite
Für Tanja steht fest: Abseits der bekannten Küstenorte zeigt sich Kroatien von einer ganz anderen Seite. Unberührte Natur, stille Plätze und historische Kulissen machen den Reiz dieser Region aus.

Neugierig geworden? Gleich reinklicken, mitreisen und Inspiration für den nächsten Urlaub holen!

(Bild: CNTB)
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