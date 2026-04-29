Serie von Einbrüchen: Krimineller (17) ist in Haft

Der Schaden: 1200 Euro. 1300 € für ein Provisorium der kaputten Tür und 6500 € für einen neuen Eingang sind von einer Versicherung gedeckt. Vermutet wird, dass der Täter gegen 3 Uhr nachts in die Café-Bar eingebrochen ist. Der Hund der Nachbarin war zu dieser Zeit höchst unruhig. Entdeckt und angezeigt hat sie den Coup allerdings erst zeitig in der Früh. Eindeutige Spuren in einer ganzen Serie von Delikten überführten den 17-jährigen Syrer. Der Verdächtige sitzt in Wiener Neustadt hinter Gittern.