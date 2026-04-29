Bleibt Österreich in einer schweren Krise satt?

„Bauern sind beste Krisenvorsorge“

Denn in den Silos befinden sich große Mengen an Grundnahrung – eine stille Reserve, die im Ernstfall Millionen Menschen versorgen könnte. Agrarminister Totschnig sieht darin die entscheidende Stärke des Landes und spricht von „unseren Bauern als bester Krisenvorsorge“. Mahnend fügte er hinzu: „Die eigentliche Sicherheitsreserve wächst nicht hinter Stahltüren, sondern draußen auf den Feldern. Und genau dort entscheidet sich künftig, ob das Land auch in der nächsten großen Krise satt bleibt.“