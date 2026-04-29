Nachbarin und Polizisten als Lebensretter

Schwierige Rettung

Trotz rascher Verständigung der Einsatzkräfte stellte sich die Rettung als schwierig heraus. Denn der Eingang war versperrt, das Anwesen nicht so einfach zu betreten. Beherzt schritt die Polizei ein. Ein Beamter kletterte über das zwei Meter hohe Gartentor und konnte es öffnen. Sofort eilten die Helfer zu dem offensichtlich schwer verletzten Hausbewohner, der unter einem Podest gefunden wurde. Der Kopf war voller Blut, das Gesicht stark angeschwollen.