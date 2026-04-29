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Dramatische Szenen

Nachbarin und Polizisten als Lebensretter

Burgenland
29.04.2026 06:00
Der schwer verletzte Mann kam mit dem Helikopter in das Spital nach Eisenstadt.
Der schwer verletzte Mann kam mit dem Helikopter in das Spital nach Eisenstadt.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Der Kopf voller Blut und ein Verdacht auf Polytrauma: Ein Mann (85) lag nach einem Sturz von der Leiter schwer verletzt unter einem Podest im Garten im Bezirk Oberpullendorf (NÖ). Eine aufmerksame Nachbarin und tatkräftige Polizisten wurden zu Lebensrettern!

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Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag auf einem privaten Grundstück in der Feldgasse in Deutschkreutz im Bezirk Oberpullendorf ab. Zu Mittag ist ein 85-jähriger Mann bei der Arbeit in seinem Garten aus vorerst ungeklärter Ursache von der Leiter gestürzt, fast reglos blieb er liegen. Zum Glück hatte eine umsichtige Nachbarin (65) den gefährlichen Zwischenfall bemerkt und unverzüglich Alarm geschlagen.

Schwierige Rettung
Trotz rascher Verständigung der Einsatzkräfte stellte sich die Rettung als schwierig heraus. Denn der Eingang war versperrt, das Anwesen nicht so einfach zu betreten. Beherzt schritt die Polizei ein. Ein Beamter kletterte über das zwei Meter hohe Gartentor und konnte es öffnen. Sofort eilten die Helfer zu dem offensichtlich schwer verletzten Hausbewohner, der unter einem Podest gefunden wurde. Der Kopf war voller Blut, das Gesicht stark angeschwollen.

Zustand war kritisch
„Der Mann war ansprechbar, aber verwirrt und sein Zustand äußerst kritisch“, teilten die Sanitäter mit. Der Notarzthubschrauber musste angefordert werden. Nach der Landung im Krankenhaus in Eisenstadt wurde der Patient in den Schockraum gebracht. Es bestand der Verdacht auf ein Polytrauma. „Dank des effizienten Einschreitens kann dem 85-Jährigen bestmöglich geholfen werden“, hieß es im Spital.

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