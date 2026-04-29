Nachbarin und Polizisten als Lebensretter

Der Kopf voller Blut und ein Verdacht auf Polytrauma: Ein Mann (85) lag nach einem Sturz von der Leiter schwer verletzt unter einem Podest im Garten im Bezirk Oberpullendorf (NÖ). Eine aufmerksame Nachbarin und tatkräftige Polizisten wurden zu Lebensrettern!
Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag auf einem privaten Grundstück in der Feldgasse in Deutschkreutz im Bezirk Oberpullendorf ab. Zu Mittag ist ein 85-jähriger Mann bei der Arbeit in seinem Garten aus vorerst ungeklärter Ursache von der Leiter gestürzt, fast reglos blieb er liegen. Zum Glück hatte eine umsichtige Nachbarin (65) den gefährlichen Zwischenfall bemerkt und unverzüglich Alarm geschlagen.
Schwierige Rettung
Trotz rascher Verständigung der Einsatzkräfte stellte sich die Rettung als schwierig heraus. Denn der Eingang war versperrt, das Anwesen nicht so einfach zu betreten. Beherzt schritt die Polizei ein. Ein Beamter kletterte über das zwei Meter hohe Gartentor und konnte es öffnen. Sofort eilten die Helfer zu dem offensichtlich schwer verletzten Hausbewohner, der unter einem Podest gefunden wurde. Der Kopf war voller Blut, das Gesicht stark angeschwollen.
Zustand war kritisch
„Der Mann war ansprechbar, aber verwirrt und sein Zustand äußerst kritisch“, teilten die Sanitäter mit. Der Notarzthubschrauber musste angefordert werden. Nach der Landung im Krankenhaus in Eisenstadt wurde der Patient in den Schockraum gebracht. Es bestand der Verdacht auf ein Polytrauma. „Dank des effizienten Einschreitens kann dem 85-Jährigen bestmöglich geholfen werden“, hieß es im Spital.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.