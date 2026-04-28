"Krone" Analysis
Non-wage labor costs: Who will benefit from the relief?
Non-wage labor costs are set to drop by billions starting in 2028. An urgent relief for the labor market, say the proponents; a gift to businesses, argue the critics. “Krone” explains what the debate is about and what lies ahead for companies.
Non-wage labor costs are a competitive disadvantage; when it comes to labor costs, Austria ranks among the worst of all OECD countries. Now the government is taking action and reducing non-wage labor costs. These are the employer contributions added to the gross pay on the pay stub. They amount to nearly 30 percent, with employer contributions for pension insurance and health insurance making up a large portion.
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