Abgetaucht, dann Videos: Krimi um Serie-A-Kicker!

Rätselraten um Profi-Kicker Lameck Banda! Der 25-Jährige ist seit Wochen untergetaucht – sein Verein Lecce hat bisher vergeblich darauf gewartet, dass der Nationalspieler aus Sambia zurückkehrt. Informationen über seinen Verbleib haben die Italiener ebenfalls keine. Doch nun hat der Spieler auf Instagram selbst ein Lebenszeichen von sich gegeben und gezeigt, dass er sich durchaus fit hält. Was steckt dahinter?
Großer Frust bei Serie-A-Verein Lecce. Banda sollte eigentlich Mitte Juli zum Start der Vorbereitungen für die neue Saison zurück beim Klub sein. Doch wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, ist der Offensivspieler nie erschienen und sorgt bei den Verantwortlichen für Rätselraten und Frust.
„Wir haben seit Tagen nichts von ihm gehört. Wir rufen Banda wegen der medizinischen Untersuchung weiterhin an, aber wir bekommen keine Antwort. Sicher ist, dass sein Verhalten Konsequenzen haben wird“, zeigt sich Sportdirektor Stefano Trinchera verärgert. Zunächst habe der Spieler noch über seinen Berater ausrichten lassen, dass es Probleme mit dem Reisepass geben würde. Anschließend war der Nationalspieler aus Sambia nicht mehr zu erreichen.
Plötzlich zwei Videos
Selbst Mitspieler und sein engeres Umfeld sollen nichts über seinen Aufenthaltsort wissen. Dabei postete seine Ehefrau zuletzt immer wieder Fotos von Koffern und Selfies aus Hotels. Und nun hat auch Banda selbst ein Lebenszeichen gesendet. In zwei Storyvideos auf Instagram ist zu sehen, wie der Kicker intensiv trainiert: Laufen im Fitnessstudio, Liegestütze und Übungen im Kraftraum.
Schlüssel zum Rätsel ist offenbar die Vertragssituation des Flügelspielers. Denn sein Arbeitspapier bei Lecce ist eigentlich im Sommer ausgelaufen. Der Klub hat eine einseitige Klausel gezogen und um ein Jahr verlängert. Allerdings soll Saudi-Klub Al-Fateh den Spieler mit einem lukrativen Angebot gelockt haben. Nachdem es zwischen den beiden Vereinen aber bisher keine Einigung gegeben hat, soll der „Wüsten“-Verein Alternativen ins Auge gefasst haben. Banda hingegen will die lukrative Gelegenheit wohl nicht so einfach verpassen.
Ein brisanter Artikel
Befeuert wird die Causa durch einen Artikel der sambischen Zeitung „BolaNews“, die behauptet, einen engen Freund von Banda kontaktiert zu haben, den sie schließlich zitieren: „Banda ist unzufrieden damit, wie Lecce mit ihm umgegangen ist. Er hat sich sehr für den Verein eingesetzt, aber sein Vertrag wurde nicht richtig gehandhabt. Niemand hat ihm mitgeteilt, dass der Vertrag mit Lecce bis 2027 verlängert werden sollte. Man hat ihn ein Blatt Papier auf Italienisch unterschreiben lassen, ohne ihm zu erklären, was darin stand. Man nutzt seine Unfähigkeit, Italienisch zu lesen, aus und hat ihm einen Monat lang sein Gehalt nicht ausgezahlt. Lameck verdient eine bessere Behandlung.“
Lecce hat bisher noch nicht offiziell auf den Bericht und die Videos auf Instagram reagiert, doch Banda dürfte sich auf eine heftige Gegenreaktion einstellen müssen. Die „Gazzetta dello Sport“ mutmaßt sogar, dass der Klub eine Schadensersatzklage einreichen könnte, wenngleich man damit dem Ansehen des Vereins und dem Transferwert des Spielers schaden könnte. Der Krimi geht also weiter.
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