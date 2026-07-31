Abgetaucht, dann Videos: Krimi um Serie-A-Kicker!

Ein brisanter Artikel

Befeuert wird die Causa durch einen Artikel der sambischen Zeitung „BolaNews“, die behauptet, einen engen Freund von Banda kontaktiert zu haben, den sie schließlich zitieren: „Banda ist unzufrieden damit, wie Lecce mit ihm umgegangen ist. Er hat sich sehr für den Verein eingesetzt, aber sein Vertrag wurde nicht richtig gehandhabt. Niemand hat ihm mitgeteilt, dass der Vertrag mit Lecce bis 2027 verlängert werden sollte. Man hat ihn ein Blatt Papier auf Italienisch unterschreiben lassen, ohne ihm zu erklären, was darin stand. Man nutzt seine Unfähigkeit, Italienisch zu lesen, aus und hat ihm einen Monat lang sein Gehalt nicht ausgezahlt. Lameck verdient eine bessere Behandlung.“