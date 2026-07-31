Harry und Meghan heimlich mit Kids in Schottland

Herzogin Meghan meidet Schloss Balmoral seit Jahren. Ihr einziger Aufenthalt auf dem schottischen Royals-Anwesen soll alles andere als angenehm gewesen sein. Umso überraschender: Gemeinsam mit Prinz Harry und den Kindern Archie und Lili kehrte sie nun jedoch heimlich nach Schottland zurück – allerdings auf eine abgelegene Privatinsel fernab der Königsfamilie.
Prinz Harry und Herzogin Meghan nutzten ihren jüngsten Großbritannien-Besuch offenbar nicht nur für Familientreffen. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, soll das Paar gemeinsam mit seinen Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet Anfang des Monats einige Tage auf der exklusiven Privatinsel Tanera Mòr verbracht haben.
Luxuriöser Rückzugsort fernab der Öffentlichkeit
Die größte Insel der Summer Isles liegt vor der schottischen Nordwestküste und gehört Hedgefonds-Milliardär Ian Wace, einem langjährigen Freund der Sussexes. Der Investor kaufte die Insel 2017 für rund 1,7 Millionen Pfund (rund zwei Millionen Euro) und soll inzwischen mehr als 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) in deren Ausbau investiert haben. Straßen wurden angelegt, historische Gebäude restauriert und mehr als 100.000 Bäume gepflanzt. Heute gilt Tanera Mòr als luxuriöser Rückzugsort fernab der Öffentlichkeit – perfekt für Harry und Meghan.
Portugal, Highgrove und Althorp
Vor dem Abstecher nach Schottland hatten Harry und Meghan mehrere Tage in Großbritannien verbracht. Dabei traf Harry seinen Vater, König Charles, auf dessen Landsitz Highgrove House. Außerdem besuchte er gemeinsam mit seiner Familie seinen Onkel Charles Spencer auf Althorp, dem Familiensitz der Spencer-Familie, auf dem Prinzessin Diana aufgewachsen war.
Zuvor soll die Familie bereits Urlaub in Portugal gemacht haben, bevor es zurück in die USA ging.
Keine gute Erinnerung an Balmoral
Dass Meghan nun ausgerechnet nach Schottland zurückkehrte, überrascht besonders wegen ihrer Vorgeschichte. Ihren einzigen Besuch auf Schloss Balmoral absolvierte sie im Sommer 2018, und der soll ihr Berichten zufolge überhaupt nicht gefallen haben.
Vor allem die traditionellen Jagdausflüge, die strengen Etikette-Regeln und das formelle Leben auf dem Landsitz der Royals sollen der Herzogin ein Grauen gewesen sein. Als bekennende Tierfreundin soll sie insbesondere die Jagdtraditionen abgelehnt haben. Seit diesem Aufenthalt wurde Meghan nie wieder bei einem Sommerbesuch in Balmoral gesehen.
Harry bereits im September wieder in Großbritannien
Für Prinz Harry steht schon die nächste Reise nach Großbritannien an. Im September will er an mehreren Veranstaltungen rund um die WellChild Awards in London teilnehmen. Britischen Medien zufolge soll ihm diesmal erneut angeboten worden sein, im Buckingham-Palast zu übernachten.
Bei seinem jüngsten Besuch war genau das zum Streitthema geworden. Weil Harry seine Reisepläne angeblich zu spät bestätigt hatte, verfiel das Angebot des Palastes. Sein Team sprach damals von einer enttäuschenden Entscheidung und verwies darauf, dass Sicherheitsfragen die Planung verzögert hätten. Nun rechnen Insider damit, dass Harry das Angebot dieses Mal deutlich früher annimmt.
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