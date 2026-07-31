Harry und Meghan heimlich mit Kids in Schottland

Luxuriöser Rückzugsort fernab der Öffentlichkeit

Die größte Insel der Summer Isles liegt vor der schottischen Nordwestküste und gehört Hedgefonds-Milliardär Ian Wace, einem langjährigen Freund der Sussexes. Der Investor kaufte die Insel 2017 für rund 1,7 Millionen Pfund (rund zwei Millionen Euro) und soll inzwischen mehr als 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) in deren Ausbau investiert haben. Straßen wurden angelegt, historische Gebäude restauriert und mehr als 100.000 Bäume gepflanzt. Heute gilt Tanera Mòr als luxuriöser Rückzugsort fernab der Öffentlichkeit – perfekt für Harry und Meghan.