„Bergdoktor“ zu Gast: Tennisclub im TV-Fieber

Adrenalin, Nervenkitzel und viel Geduld: Für nur wenige Sekunden im Fernsehen standen Kinder und Erwachsene des Tennisclubs Kramsach gleich drei Tage lang vor der Kamera.
Wer glaubt, Fernsehen sei nur Glamour, wurde in Kramsach eines Besseren belehrt. Stundenlang warten, immer wieder dieselben Szenen spielen und dabei konzentriert bleiben – so sieht der Alltag am Filmset aus. Doch für die Mitglieder des Tennisclubs Kramsach überwog die Begeisterung.
Als die Anfrage kam, als Komparsen für eine neue Folge des „Bergdoktors“ mitzuwirken, war die Antwort schnell klar: „Wir mussten nicht lange überlegen“, erzählt Finn Eberharter, während er mit einigen Clubkollegen und befreundeten Nachwuchstalenten aus der Umgebung auf seinen Einsatz wartet.
Als Spieler, Ballkind oder Trainer vor der Kamera
Drei Tage lang verwandelte sich die Tennisanlage neben der Brandenberger Ache in den Schauplatz der fiktiven „Ellmau Junior Open“. Die jungen Tennisspieler schlugen vor laufender Kamera auf, Mädchen waren als Ballkinder oder Zuschauer im Einsatz und die Erwachsenen schlüpften in die Rollen von Trainern und Schiedsrichtern.
Worum es in der neuen Folge genau geht, darf ich nicht verraten.
Gela Ziepl
Die perfekte Kulisse für den geheimnisvollen Dreh
Warum ausgerechnet Kramsach? „Vor allem aus logistischen Gründen“, erklärt Gela Ziepl, Assistentin der Setaufnahmeleitung und Mädchen für alles. Ausschlaggebend waren die vorhandene Tribüne am „Center Court“, die Tennishalle als sicherer Lagerplatz für die wertvolle Kameraausrüstung und als Plan B bei Schlechtwetter sowie ausreichend Parkplätze. Deshalb wurde nicht in Ellmau selbst gedreht. Worum es in der neuen Folge genau geht, bleibt aber streng geheim. „Das darf ich nicht verraten“, sagt Ziepl mit einem Schmunzeln.
Spannende Eindrücke für die Komparsen
Für die Komparsen war es jedenfalls ein Blick hinter die Kulissen der Filmwelt – mit jeder Menge spannender Eindrücke. „Schauspieler möchte ich dennoch keiner werden – lieber Tennisprofi“, lacht Maxi Holz nach den aufregenden Drehtagen.
Ob der große Auftritt am Ende tatsächlich nur ein paar Sekunden dauert, wird sich Anfang 2027 zeigen: Dann läuft die Folge im ZDF, wenig später wird sie dann auch im ORF ausgestrahlt.
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