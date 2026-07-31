„Bergdoktor“ zu Gast: Tennisclub im TV-Fieber

Die perfekte Kulisse für den geheimnisvollen Dreh

Warum ausgerechnet Kramsach? „Vor allem aus logistischen Gründen“, erklärt Gela Ziepl, Assistentin der Setaufnahmeleitung und Mädchen für alles. Ausschlaggebend waren die vorhandene Tribüne am „Center Court“, die Tennishalle als sicherer Lagerplatz für die wertvolle Kameraausrüstung und als Plan B bei Schlechtwetter sowie ausreichend Parkplätze. Deshalb wurde nicht in Ellmau selbst gedreht. Worum es in der neuen Folge genau geht, bleibt aber streng geheim. „Das darf ich nicht verraten“, sagt Ziepl mit einem Schmunzeln.