„Zum Glück haben wir auch Verletzungen synchron“

Als Titelverteidiger gehen Anton Knoll und Dariush Lotfi bei der EM in Paris im Synchron-Bewerb vom Turm an den Start. Dass erneut ein Goldmärchen wie in Belgrad 2024 gelingt, ist unwahrscheinlich. Nicht zuletzt wegen einer komplizierten Vorbereitung.
Dass bei Wasserspringern penibelst jede Bewegung möglichst genau synchronisiert wird, ist klar. Knoll und Lotfi trieben dies heuer jedoch auch abseits ihres Sports auf die Spitze.
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