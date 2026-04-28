Soldier disappointed
Umbrella Stabbed into Eye: “It Was Dropped”
A 36-year-old non-commissioned officer suffered life-threatening injuries when a fellow soldier rammed an umbrella into his eye. “I really wanted to return to active duty,” he says now, three years later. But now, due to his permanent disability, he feels let down, pushed aside.
“Go ahead and write it—it can hardly get any worse”—three years after Dominik Kadl (36) was critically injured by a fellow soldier shortly before the graduation ceremony at the HUAK Non-Commissioned Officers’ School in Enns, the sergeant feels he has been sidelined from active duty. The former weapons instructor has been assigned to the spare parts warehouse due to the permanent disability resulting from his injury.
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