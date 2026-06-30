Unwetter hielten Salzburgs Feuerwehren auf Trab

Zwei Feuerwehrmänner griffen unterdessen zu einem ungewöhnlichen Mittel und machten sich mit Trial-Bikes auf den Weg zur Einsatzstelle. Zwei weitere Kameraden folgten ihnen zu Fuß. Als die Einsatzkräfte beim Brand eintrafen, brannte ein rund zehn mal zehn Meter großes, mit Latschen dicht bewachsenes Areal; das Feuer breitete sich weiter aus. Mithilfe des Polizeihubschraubers konnte man den Brand schließlich löschen.