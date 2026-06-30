Irrer Elfer-Fauxpas bei der WM: „Das ist Wahnsinn“

Mit der Ferse ins eigene Tor

Somit ging es letztlich ins Elfmeterschießen. In der Entscheidung verschossen mit Justin Kluivert, Quinten Timber und Crysencio Summerville sowie Neil El Aynaoui und Achraf Hakimi gleich fünf Spieler. Riesenglück hatte Rahimi: Sein Elfmeter wurde von Verbruggen eigentlich pariert, doch mit der Ferse spielte sich der Towart den Ball ins eigene Tor.