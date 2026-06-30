Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Erst Parade, dann Pech

Irrer Elfer-Fauxpas bei der WM: „Das ist Wahnsinn“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 08:14
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Erst eine Sensationsparade in der Verlängerung, dann der große Pechvogel im Elfmeterschießen: Niederlande-Keeper Bart Verbruggen bugsierte sich einen Strafstoß von Marokkos Soufiane Rahimi ins eigene Tor und muss nun mit seinen Landsmännern die Heimreise antreten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Doch der Reihe nach! Im WM-Sechzehntelfinale gegen Marokko zeigte Bart Verbruggen eine starke Partie. Zu Beginn der Verlängerung rettete der Goalie von Brighton sein Land mit einer Monsterparade. Marokkos Soufiane Rahimi wurde perfekt in Szene gesetzt, ließ den letzten Verteidiger stehen, doch an Verbruggen gab es kein Vorbeikommen – hier zu sehen im Video:

Hier die Sensationsparade in der Verlängerung:

Mit der Ferse ins eigene Tor
Somit ging es letztlich ins Elfmeterschießen. In der Entscheidung verschossen mit Justin Kluivert, Quinten Timber und Crysencio Summerville sowie Neil El Aynaoui und Achraf Hakimi gleich fünf Spieler. Riesenglück hatte Rahimi: Sein Elfmeter wurde von Verbruggen eigentlich pariert, doch mit der Ferse spielte sich der Towart den Ball ins eigene Tor.

Hier der Elfmeter-Fauxpas im Video:

„Das ist Wahnsinn, das ist richtig bitter“, litt auch ORF-Experte Michael Liendl mit dem Schlussmann mit. Im Netz spricht man bereits vom „unglücklichsten Elfmeter aller Zeiten“.

Lesen Sie auch:
Entäuschung bei den Niederländern
Elferschießen verloren
Zwei große Namen draußen: Das war die WM-Nacht!
30.06.2026
WM-Sechzehntelfinale
Marokko ringt Niederlande im Elferschießen nieder
30.06.2026
Nach Schicksalsschlag
Emotional! Tor von Gakpo bewegt die Fußball-Welt
30.06.2026

Marokko im Achtelfinale gegen Kanada
Am Ende platzten die großen Träume der Niederländer, die somit weiter auf den ersten WM-Titel warten müssen. Jubeln durfte hingegen Marokko: In der Runde der besten 16 trifft man nun am Samstag in Houston auf Co-Gastgeber Kanada.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 08:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Gastgeber im Achtelfinale – ganz Kanada steht Kopf
WM-Highlights
Einmal Hölle und zurück – Österreich ist weiter!
WM-Highlights
Nur 0:0 – Portugal verpasst Erfolg und Gruppensieg
WM-Highlights
Kroatien zittert sich gegen Ghana in K.o.-Phase!
WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
273.112 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
186.955 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
156.730 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2428 mal kommentiert
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1268 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1263 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Erst Parade, dann Pech
Irrer Elfer-Fauxpas bei der WM: „Das ist Wahnsinn“
Highlights im Video
Fehlschuss-Drama bei Marokko gegen Niederlande
Alle Highlights
Video: Tor in Minute 95 – Brasilien dreht Partie
Highlights im Video
Hier verabschiedet sich Deutschland von der WM
Elferschießen verloren
Zwei große Namen draußen: Das war die WM-Nacht!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf