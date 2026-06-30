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Florida-Sonne pur!

Strand-Auszeit für Ronaldo-Freundin Georgina

Society International
30.06.2026 08:44
Sonne, Strand und gute Laune: Georgina Rodríguez lässt es sich mit Freunden in Palm Beach gut ...
Sonne, Strand und gute Laune: Georgina Rodríguez lässt es sich mit Freunden in Palm Beach gut gehen – während Cristiano Ronaldo auf dem Fußballplatz gefordert ist.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Strand-Vergnügen statt Fußballfieber! Während Superstar Cristiano Ronaldo sich voll und ganz auf seinen Fußball-Alltag konzentriert, gönnt sich seine Partnerin Georgina Rodríguez eine wohlverdiente Auszeit am Traumstrand von Palm Beach.

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Gemeinsam mit engen Freunden verbringt die Beauty einen entspannten Nachmittag unter der Sonne Floridas. Barfuß im Sand, mit eiskalten Drinks in der Hand und bester Laune genießt die Influencerin die lockere Strand-Atmosphäre. Immer wieder wird gelacht, geplaudert und das traumhafte Wetter ausgekostet.

Ohne Ronaldo: Georgina relaxt am Strand
Ohne Ronaldo: Georgina relaxt am Strand(Bild: PPS/www.PPS.at)

Natürlich darf auch die Abkühlung nicht fehlen: Zwischendurch springt Georgina immer wieder ins Meer und genießt das kristallklare Wasser. Ganz ohne Glamour-Auftritt zeigt sich die 31-Jährige überraschend bodenständig und entspannt.

Ganz lässig am Strand: Georgina setzt auf einen entspannten Beach-Look. Zum schwarzen Bikini ...
Ganz lässig am Strand: Georgina setzt auf einen entspannten Beach-Look. Zum schwarzen Bikini kombiniert sie lediglich ein pinkes Pareo-Tuch – unkompliziert, feminin und sommerlich.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Praktischer Sonnenschutz: Gegen die intensive Florida-Sonne setzt Georgina auf eine grüne ...
Praktischer Sonnenschutz: Gegen die intensive Florida-Sonne setzt Georgina auf eine grüne Schirmkappe – schlicht, sportlich und perfekt für einen Tag am Meer.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Von Stress keine Spur: Während Ronaldo auf dem Fußballplatz gefordert ist, setzt Georgina auf Ruhe, Sonne und gute Gesellschaft. Die Stunden vergingen wie im Flug – mit Strandfeeling, entspannten Gesprächen und jeder Menge guter Laune.

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Georgina Rodríguez beweist einmal mehr: Auch ohne roten Teppich sorgt sie für Aufsehen – diesmal ganz entspannt am Traumstrand von Palm Beach.

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