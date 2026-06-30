Mexiko gegen Ecuador ab 3 Uhr LIVE

Trainer damals wie heute bei den Mexikanern: Javier Aguirre. Nicht zuletzt deswegen fragte die Zeitung Esto bereits mit Blick auf den Coach: „WM-Glücksbringer?“ Der 67-Jährige ist auf jeden Fall ein Trainer-Routinier. Und er spürt den Druck eines ganzen Landes, das so sehr von diesem bisher unerreichbaren Titel träumt. 1970 bei der Heim-WM nutzte Mexiko den Heimvorteil und schaffte es bis ins Viertelfinale. 1986 gelang es erneut. Mit Aguirre als Mittelfeldmann war dann aber gegen Deutschland Endstation.