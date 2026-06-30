Handelsriese Spar denkt jetzt stark „europäisch“

Hier wächst Europa im Kleinen zusammen. Moderne Unternehmen setzen längst auf multikulturelle Teams – weil sie wissen, dass genau dort Innovation entsteht. Schulleiter Robert Renz bringt es im Gespräch mit der „Krone“ auf den Punkt: „Wer Europa versteht, meistert die Herausforderungen der Zukunft. Genau deshalb wurde die Akademie zur Botschafterschule des EU-Parlaments.“