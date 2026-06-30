Hitler-Bunker in Berlin soll Wohnungen weichen

Ein geplantes Bauprojekt in Berlin sorgt derzeit für Aufregung: Der Bunker der früheren Neuen Reichskanzlei soll Wohnungen weichen.

Nicht nur Denkmalschützer sehen die Pläne kritisch.

„Eine der letzten Spuren der NS-Machtzentrale abzureißen, das ist heutzutage totaler Wahnsinn“, erklärte Dietmar Arnold, Vorstandsvorsitzender des Vereins Berliner Unterwelten.