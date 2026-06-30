Die Rekord-Hitze legte Bahnstrecken in OÖ lahm

Und dann gab es auch noch eine Fahrzeugstörung

Das war nicht alles: Eine Fahrzeugstörung bei einem REX legte zwischen 19.36 Uhr und 20.59 Uhr auch noch die Pyhrnstrecke lahm. Doch wie entstehen Gleisverwerfungen? Weil das Gleis fast zur Gänze lückenlos verschweißt ist, entstehen bei hohen Temperaturen aufgrund der Materialausdehnung Druckspannungen im Gleis. Diese müssen durch Schwellen und das Schotterbett ausgeglichen werden. Kommt es zu ca. 60 Grad Celsius Schienentemperatur, kann sich das Gleis in diesem Bereich verwerfen, erklärt Bahn-Sprecher Christopher Seif die heiße Schiene.