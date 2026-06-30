PVA veröffentlicht eigenen Anti-Schikane-Katalog

PVA-Obmänner wollen Vertrauen zurückgewinnen

Seitens der PVA unterstrich man am Montag den nun gesetzten Schritt: Die Selbstverwaltung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pensionsversicherung würden für „Verantwortung, Verlässlichkeit und Qualität“ stehen, sagte PVA-Obmann Peter Schleinbach (SPÖ). „Mit der heute beschlossenen Richtlinie unterstreichen wir unseren Anspruch, medizinische Begutachtungen nach dem höchst möglichen Standard durchzuführen. Damit schaffen wir Transparenz und stärken das Vertrauen unserer Versicherten in die Entscheidungen der Pensionsversicherung.“