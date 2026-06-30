Sogar die Hotelgäste übten den Ernstfall mit

Für den Ernstfall sollte man ordentlich vorbereitet sein – so das Motto der Feuerwehr Radstadt in Salzburg. Deshalb wurde am Montagabend bei einer Großübung ein Hotel in Vollbrand simuliert. Für das Sporthotel Radstadt, in dem die Übung stattfand, eine abenteuerliche Abwechslung im Betrieb. Mitarbeiter, Gäste und sogar auch externe Statisten waren Teil des Rettungsprobelaufs. Und sie alle machten mit vollem Einsatz mit.