Video: Tor in Minute 95 – Brasilien dreht Partie

Brasilien hat das früheste Aus bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 36 Jahren gerade noch verhindert. Der Rekordweltmeister besiegte am Montag im Sechzehntelfinale in Houston Japan durch ein Tor in der Nachspielzeit 2:1 (0:1) und wahrte die Chance auf den sechsten Titel. Nach schwacher erster Halbzeit und 0:1-Rückstand durch Kaishu Sano (29.) sorgten Casemiro (56.) und Gabriel Martinelli (95.) für den Aufstieg.