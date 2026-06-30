So schafft sich die Sozialdemokratie selbst ab

Wer diesmal Kahr wählte

Der fulminante Erfolg der KPÖ in Graz ist in erster Linie der Mobilisierung von Nichtwählern zu verdanken. Die Kommunisten konnten mit 73 Prozent nicht nur von allen Parteien die meisten Wähler der letzten Gemeinderatswahl erneut überzeugen, sondern auch 8000 weitere Grazer zur Wahlurne bewegen, die 2021 nicht gewählt haben oder nicht wahlberechtigt waren. Das geht aus der Wählerstromanalyse des Foresight Institutes für den ORF hervor. 6000 Stimmen erhielt die KPÖ unter Bürgermeisterin Elke Kahr von ehemals Grünen-Wählern.