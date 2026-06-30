Muren-Drama: Linienbus von Schlammlawine erfasst

Wasser und Schlamm drang in Bus ein

Innerhalb kürzester Zeit stauten sich Wasser, Schlamm und Geröll auf der Fahrbahn. Bis zu 80 Zentimeter hoch drangen die Fluten in den Bus ein. „Der 49-jährige Lenker sowie drei Fahrgäste – ein 31-jähriger Mann, eine 39-jährige Frau und ein 14-Jähriger – saßen im Fahrzeug fest und konnten sich nicht mehr selbst in Sicherheit bringen“, erklärt die Polizei.