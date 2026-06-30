Nächster WM-Albtraum: „Dazu darf es nicht kommen!“

Entsetzen in Deutschland: Einmal mehr wird ein WM-Turnier für unsere Nachbarn zum Albtraum! Während große Enttäuschung bei den Fans herrscht, schütteln einige TV-Experten nach dem blamablen Aus gegen Paraguay den Kopf.
Damit war nicht zu rechnen! Im Sechzehntelfinale in Foxborough bei Boston musste sich Deutschland in einem Elfer-Krimi Außenseiter Paraguay geschlagen geben. Nach regulärer Spielzeit und der Verlängerung war es 1:1 gestanden. In der 102. Minute war zudem ein Treffer von Jonathan Tah – zum großen Ärger der Deutschen – aberkannt worden.
Horror-Serie geht weiter
Damit geht die Horror-Serie weiter: Für Deutschland ist es nach dem Vorrundenaus 2018 und 2022 das dritte frühe Scheitern seit dem WM-Titel 2014 in Brasilien. Nun wächst die Kritik an der Truppe von Julian Nagelsmann.
Weltmeister schimpft
„Du darfst gegen Paraguay nicht in die Verlängerung kommen. Wir werden am Samstag sehen, wie gut oder schlecht Paraguay ist. Wir haben entschieden, dass sie so spielen können und wir uns am Ende über eine Schiedsrichterdiskussion beklagen. Dazu darf es niemals kommen“, schimpft Weltmeister Christoph Kramer im ZDF.
Wir haben entschieden, dass sie so spielen können und wir uns am Ende über eine Schiedsrichterdiskussion beklagen. Dazu darf es niemals kommen!
ZDF-Experte Christoph Kramer
Verwunderung um Posting von Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht der Mannschaft hingegen Mut zu. „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel. Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch“, schreibt er trotz der frühen Heimreise. Ein Posting, das bei einigen Usern für Verwunderung sorgt.
Muss Nagelsmann gehen?
Und wie geht’s nun mit Julian Nagelsmann, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2028 läuft, weiter? Legende Lothar Matthäus rechnet jedenfalls mit einem Abschied. „Ich glaube, dass es nach dieser Weltmeisterschaft mit einem neuen Trainer weitergehen muss. Das war einfach zu viel. Es gibt wahrscheinlich einiges aufzuarbeiten, auf dem Platz, außerhalb des Platzes“, sagt Deutschlands Rekordnationalspieler gegenüber der „Bild“.
Jürgen Klopp und Christian Streich werden bereits als Nagelsmann-Nachfolger gehandelt. Doch jetzt muss erst einmal die nächste große WM-Enttäuschung verdaut werden …
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