Nächster WM-Albtraum: „Dazu darf es nicht kommen!“

Muss Nagelsmann gehen?

Und wie geht’s nun mit Julian Nagelsmann, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2028 läuft, weiter? Legende Lothar Matthäus rechnet jedenfalls mit einem Abschied. „Ich glaube, dass es nach dieser Weltmeisterschaft mit einem neuen Trainer weitergehen muss. Das war einfach zu viel. Es gibt wahrscheinlich einiges aufzuarbeiten, auf dem Platz, außerhalb des Platzes“, sagt Deutschlands Rekordnationalspieler gegenüber der „Bild“.