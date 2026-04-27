Alkoholverbotszonen werden jetzt ausgeweitet

Parksperre, noch mehr Polizei und höheres Reinigungsintervall

Dass Maßnahmen und weitere Schritte in dem Grätzel in Mariahilf dringend notwendig sind, zeigt sich vor allem jetzt beim Anstieg der Temperaturen. Das Leben verlagert sich schließlich wieder zunehmend ins Freie. Schon jetzt ist die Station Gumpendorfer Straße die einzige im Netz der Wiener Linien mit fixen Standposten. Täglich sind zu den Hauptverkehrszeiten ein bis zwei Teams vor Ort.