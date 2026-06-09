Aggro-Kater versetzt ganze Siedlung in Angst

Die Folgen seien laut dem besorgten Anrainer in der ganzen Nachbarschaft spürbar. Familien mit kleinen Kindern berichten von „wachsender Verunsicherung“, viele Eltern würden ihren Nachwuchs nur noch ungern vor die Tür lassen. Auch Senioren sollen sich zunehmend unwohl fühlen. Doch passiert ist bisher: nichts. Der Kater, der sogar mit einem Chip zur Ortung durch die Besitzer ausgestattet sein soll, bleibt weiterhin auf freiem Fuß.