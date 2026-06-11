Meloni schießt gegen Israels radikalsten Minister

EU müsse mit „einer Stimme“ sprechen

Meloni sprach sich auch für die Benennung eines gemeinsamen europäischen Vertreters für mögliche Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Ukraine-Krieges aus. Kein informeller Kreis einzelner Staaten könne für ganz Europa sprechen, sagte die Regierungschefin. „Ich unterstütze seit Langem die Notwendigkeit, eine maßgebliche Persönlichkeit zu benennen, die das Vertrauen und das Mandat aller Mitgliedstaaten genießt und Europa vertreten kann“, sagte Meloni.