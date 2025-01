Bald Alkoholverbot auf berüchtigtem Wiener Platz

„Bei der Sicherheit kommt es darauf an, konsequent zu sein. Mit den neuen Maßnahmen sorgen wir in ganz Wien nun für noch mehr Sicherheit im öffentlichen Raum“, so der Bürgermeister. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er setzt auch eine langjährige „Krone“-Forderung um. Denn auch am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf wird ein Alkoholverbot verhängt. „Mit einer solchen Maßnahme haben wir am Praterstern seit 2018 gute Erfahrungen gemacht – das Sicherheitsempfinden ist dort seitdem klar gestiegen“, argumentiert Ludwig.