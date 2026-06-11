Nach WM-Aus darf Somalier in Salzburg pfeifen

Der von den USA abgewiesene WM-Schiedsrichter Omar Artan darf das Duell zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Gewinner Aston Villa um den europäischen Supercup in Salzburg leiten. Wie die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mitteilte, habe sich die UEFA im Zuge der Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Verband CAF darauf verständigt, den Referee aus Somalia für das Duell am 12. August in Wals-Siezenheim zu nominieren.