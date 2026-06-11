Antonelli könnte in Barcelona Hamilton überflügeln

Hamilton auf Höhenflug

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya – der Große Preis von Spanien findet dieses Jahr im September erstmals in Madrid statt – könnte Antonelli zudem an GP-Siegen mit Russell gleichziehen. Der 28-Jährige will in seinem 100. Grand Prix für Mercedes freilich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und sich damit auch einen Motivationsschub für den Österreich-GP in Spielberg am 28. Juni holen. Genauso wie der formstarke Hamilton, der mit seinem Ferrari in Kanada und Monaco zweimal hintereinander Zweiter geworden war und im WM-Ranking auf Rang zwei kletterte.