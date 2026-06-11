Nur mit Rucksack von Wien nach Nizza und zurück

Schon 7000 Euro sind durch die Unterstützung von Högls Projekt zusammengekommen. „Debra“ versucht schon seit den 1990er-Jahren, die Lebensqualität Erkrankter zu verbessern und Heilungsmöglichkeiten zu erforschen. „In maximal 35 Tagen möchte ich die Strecke schaffen“, ist Högl vor seinem Laufstart zuversichtlich. Die Alpen, die vor ihm liegen, sieht er auch als Symbol: „Sie stehen für ein empfindliches Ökosystem, das geschützt werden muss.“

Hier gehts zum Projekt von Christian Högl Wien-Nizza sowie zur Organisation Debra