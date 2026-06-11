Vergewaltigung: Zweite Tat in nur wenigen Wochen

Der Vergewaltigungsprozess geht in einer Rekordzeit von nicht einmal einer Stunde über die Bühne. „So ein umfassendes Geständnis haben wir wirklich selten“, richtet sich Verteidiger Philipp Winkler an die Schöffen. Betont auch, dass dem Opfer die belastende Aussage vor Gericht erspart geblieben ist. Das rechnet anscheinend auch der Senat dem 21-Jährigen hoch an: Er kommt mit vier Jahren Gefängnis davon – eine Strafe im unteren Drittel. Auch die bedingte Haft der Vorstrafe wird nicht widerrufen. Das Urteil nimmt der junge Wiener an.