Clooney verrät, wer der neue Bond werden soll

Hauptdarsteller zu werden, vie schwieriger als früher

Clooney sprach auch darüber, wie sehr sich der Weg zum Hollywood-Hauptdarsteller im Laufe der Jahre verändert habe: „Wenn ich das als älteres Semester sagen darf: Es ist interessant zu sehen, wie viel schwieriger es heute ist als früher.“ Er kenne viele bekannte Produzenten und Regisseure, die sich in den schnelllebigen Zeiten die Frage stellten, wer aus der jüngeren Generation es wirklich zum Hauptdarsteller tauge. Und Turner sei für ihn genauso ein Kandidat: „Er hat den schwer greifbaren Star-Faktor, den man nicht erklären kann – aber ich erkenne es.“