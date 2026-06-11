Clooney verrät, wer der neue Bond werden soll

Jacob Elordi? Aaron Taylor-Johnson oder doch Harris Dickinson, der bei den Buchmachern gerade weit oben steht? Seit Daniel Craigs letztem Einsatz als James Bond 2021 rätseln Fans weltweit, wer als Nächstes in die ikonischen Fußstapfen von 007 treten wird. Jetzt mischt sich sogar George Clooney in die Diskussion ein!
Möglicherweise weiß er ja schon mehr oder erhöht zumindest für einen die Chancen enorm, indem er gehörig die Werbetrommel rührt! Laut Clooney sei Dua Lipas frisch angetrauter Ehemann Callum Turner der perfekte neu Bond.
„Groß gewachsen, charmant und britisch“
Der Oscar-Gewinner kennt seinen jungen Kollegen gut. Er hatte gemeinsam vor drei Jahren mit dem 36-Jährigen im Historien-Drama „The Boys in the Boat“ vor der Kamera gestanden. „Ich hoffe, dass Callum der nächste Bond wird, weil er großartig in der Rolle wäre“, schwärmte Clooney im „The Hollywood Reporter“. „Er ist groß gewachsen, sieht gut aus, ist charmant und britisch – als der perfekte Typ für den Part.“
Clooney beließ es jedoch nicht bei diesem Lob. Er hob Turners Karriereentscheidungen und dessen bemerkenswertem Aufstieg hervor: „Er hat sich nicht einfach die leicht verdienten Millionen-Gagen ausgesucht – er hat wirklich interessante Projekte gemacht“. Und genau das sei der Weg gewesen, um in der Branche herauszustechen: „Irgendwie hat Callum einen Punkt erreicht, an dem die Leute ihn anschauen und sagen: „An diesem jungen Mann ist etwas Besonderes.‘“
Der 65-Jährige klang beinahe wie ein stolzer Vater: „Es ist spannend zu beobachten, wie immer mehr Menschen sagen: ,Das ist einer, den man im Augen behalten muss!‘“
Hauptdarsteller zu werden, vie schwieriger als früher
Clooney sprach auch darüber, wie sehr sich der Weg zum Hollywood-Hauptdarsteller im Laufe der Jahre verändert habe: „Wenn ich das als älteres Semester sagen darf: Es ist interessant zu sehen, wie viel schwieriger es heute ist als früher.“ Er kenne viele bekannte Produzenten und Regisseure, die sich in den schnelllebigen Zeiten die Frage stellten, wer aus der jüngeren Generation es wirklich zum Hauptdarsteller tauge. Und Turner sei für ihn genauso ein Kandidat: „Er hat den schwer greifbaren Star-Faktor, den man nicht erklären kann – aber ich erkenne es.“
Turner selbst reagierte dagegen deutlich zurückhaltender auf die anhaltenden Bond-Gerüchte. Auf die Frage, ob er die Rolle übernehmen würde, falls sie ihm angeboten würde, wollte er sich nicht festlegen. „Dazu möchte ich nichts sagen“, erklärte der Schauspieler. Über die Spekulationen rund um 007 scherzte er jedoch: „Das Lustigste an der ganzen Bond-Sache ist, dass plötzlich sogar deine besten Freunde nachfragen. Leute schreiben dir Nachrichten, mit denen du seit zehn Jahren nicht gesprochen hast – und dabei weißt du selbst überhaupt nichts!“
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