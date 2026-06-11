Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiß er schon mehr?

Clooney verrät, wer der neue Bond werden soll

Society International
11.06.2026 16:00
Clooney weiß schon genau, wer der britisch-charmante Nachfolger von Daniel Craig als James Bond ...
Clooney weiß schon genau, wer der britisch-charmante Nachfolger von Daniel Craig als James Bond werden soll!(Bild: Krone-Collage/AFP/STEFANO RELLANDINI, AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Jacob Elordi? Aaron Taylor-Johnson oder doch Harris Dickinson, der bei den Buchmachern gerade weit oben steht? Seit Daniel Craigs letztem Einsatz als James Bond 2021 rätseln Fans weltweit, wer als Nächstes in die ikonischen Fußstapfen von 007 treten wird. Jetzt mischt sich sogar George Clooney in die Diskussion ein! 

0 Kommentare

Möglicherweise weiß er ja schon mehr oder erhöht zumindest für einen die Chancen enorm, indem er gehörig die Werbetrommel rührt! Laut Clooney sei Dua Lipas frisch angetrauter Ehemann Callum Turner der perfekte neu Bond.

„Groß gewachsen, charmant und britisch“
Der Oscar-Gewinner kennt seinen jungen Kollegen gut. Er hatte gemeinsam vor drei Jahren mit dem 36-Jährigen im Historien-Drama „The Boys in the Boat“ vor der Kamera gestanden. „Ich hoffe, dass Callum der nächste Bond wird, weil er großartig in der Rolle wäre“, schwärmte Clooney im „The Hollywood Reporter“. „Er ist groß gewachsen, sieht gut aus, ist charmant und britisch – als der perfekte Typ für den Part.“

Muss Dua Lipas Ehemann Callum Turner bald zum Bond-Dreh antreten? Clooney hält ihn für den ...
Muss Dua Lipas Ehemann Callum Turner bald zum Bond-Dreh antreten? Clooney hält ihn für den besten Mann für den Job!(Bild: AP/Evan Agostini)

Clooney beließ es jedoch nicht bei diesem Lob. Er hob Turners Karriereentscheidungen und dessen bemerkenswertem Aufstieg hervor: „Er hat sich nicht einfach die leicht verdienten Millionen-Gagen ausgesucht – er hat wirklich interessante Projekte gemacht“. Und genau das sei der Weg gewesen, um in der Branche herauszustechen: „Irgendwie hat Callum einen Punkt erreicht, an dem die Leute ihn anschauen und sagen: „An diesem jungen Mann ist etwas Besonderes.‘“

Clooney schwärmt nicht nur für Turner, er wirbt auch mit dessen Ehefrau Dua Lipa für Nespresso.
Clooney schwärmt nicht nur für Turner, er wirbt auch mit dessen Ehefrau Dua Lipa für Nespresso.(Bild: Nespresso)

Der 65-Jährige klang beinahe wie ein stolzer Vater: „Es ist spannend zu beobachten, wie immer mehr Menschen sagen: ,Das ist einer, den man im Augen behalten muss!‘“

Lesen Sie auch:
Die Trauung von Callum Turner und Dua Lipa war hochemotional, es flossen sogar Tränen!
Trauung mit Stil
Turner vergoss beim Jawort mit Dua Lipa Tränen!
01.06.2026
Royaler Wow-Auftritt
Amal Clooney glänzt in Vintage-Goldrobe bei Event
12.05.2026

Hauptdarsteller zu werden, vie schwieriger als früher
Clooney sprach auch darüber, wie sehr sich der Weg zum Hollywood-Hauptdarsteller im Laufe der Jahre verändert habe: „Wenn ich das als älteres Semester sagen darf: Es ist interessant zu sehen, wie viel schwieriger es heute ist als früher.“ Er kenne viele bekannte Produzenten und Regisseure, die sich in den schnelllebigen Zeiten die Frage stellten, wer aus der jüngeren Generation es wirklich zum Hauptdarsteller tauge. Und Turner sei für ihn genauso ein Kandidat: „Er hat den schwer greifbaren Star-Faktor, den man nicht erklären kann – aber ich erkenne es.“

Turner selbst reagierte dagegen deutlich zurückhaltender auf die anhaltenden Bond-Gerüchte. Auf die Frage, ob er die Rolle übernehmen würde, falls sie ihm angeboten würde, wollte er sich nicht festlegen. „Dazu möchte ich nichts sagen“, erklärte der Schauspieler. Über die Spekulationen rund um 007 scherzte er jedoch: „Das Lustigste an der ganzen Bond-Sache ist, dass plötzlich sogar deine besten Freunde nachfragen. Leute schreiben dir Nachrichten, mit denen du seit zehn Jahren nicht gesprochen hast – und dabei weißt du selbst überhaupt nichts!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
11.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
100.448 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
75.951 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Niederösterreich
Aggro-Kater versetzt ganze Siedlung in Angst
74.816 mal gelesen
Seit Monaten dürfte der Kater in einer Siedlung in Korneuburg für Probleme sorgen. 
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1740 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1205 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Wirtschaft
Wie Verkehrssünder das Budgetloch stopfen sollen
1186 mal kommentiert
Wer zu schnell fährt, soll mehr blechen.
Mehr Society International
Weiß er schon mehr?
Clooney verrät, wer der neue Bond werden soll
Nach den Brust-OPs!
Geissen-Girls zeigen ihre neuen Kurven in Dessous!
Strahlende Mama
Amira Aly: Erster Auftritt mit süßer Baby-Kugel!
„Hör mal, wer da ...“
Comeback geplatzt! Tim Allen enthüllt das Drama
Sie ist 61!
Hurley feiert sich zum Geburtstag mit Bikini-Foto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf