Der Friedhof darf nicht zum Wurstelprater werden!

Stadträtin Ulli Sima spricht von einer „sehr guten Initiative“. Auch Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankel (beide SPÖ) zeigte sich begeistert. Friedhöfe-Wien-Geschäftsführerin Renate Niklas verkauft es „als Beitrag zu Gesundheit und Bewegung“, doch bei vielen Wienern stößt die neueste Idee auf Unverständnis. „Der Tod gehört zum Leben. Daher soll auch das Leben zum Friedhof gehören“, legt die Chefin von 46 Ruhestätten kühl nach. Gehören Fitnessgeräte und Freizeitangebote wirklich neben Gräber? Soll der Friedhof ein Ort der Stille bleiben oder sich zu einem zweiten Wurstelprater wandeln? Wir sind auf die Meinung unserer Leser sehr gespannt.

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