Austria Salzburgs Cosgun geht in die Bundesliga

Mit einem Verbleib von Topspieler Denizcan Cosgun hatte bei Austria Salzburg niemand mehr gerechnet. Jetzt steht der neue Verein des Offensivmannes fest. Für den Edeltechniker geht es in die österreichische Bundesliga.
Acht Tore und fünf Vorlagen, ein Platz im Team der Saison der 2. Liga – Denizcan Cosgun war einer der Schlüsselspieler von Austria Salzburg in der abgelaufenen Spielzeit. Über eine gewisse Zeit hatten die Violetten auch Hoffnung, den Mittelfeldmann halten zu können, hatten ihm auch ein konkretes Angebot vorgelegt. Dieses nahm er aber nicht an.
Austria Lustenau ging leer aus
Cosgun wird in der kommenden Saison für Altach auflaufen. Zuletzt war auch Austria Lustenau als mögliche neue Heimat des 24-Jährigen im Gespräch. Am Ende machte aber der Verein das Rennen, bei dem Austria Salzburgs Sportboss Roland Kirchler vor seinem Engagement bei den Violetten tätig war.
Für Cosgun ist es eine Rückkehr in die höchste Spielklasse Österreichs. 385 Minuten hatte er einst für die SV Ried absolviert. In der kommenden Saison kommen viele weitere dazu.
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