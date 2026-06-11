Austria Salzburgs Cosgun geht in die Bundesliga

Acht Tore und fünf Vorlagen, ein Platz im Team der Saison der 2. Liga – Denizcan Cosgun war einer der Schlüsselspieler von Austria Salzburg in der abgelaufenen Spielzeit. Über eine gewisse Zeit hatten die Violetten auch Hoffnung, den Mittelfeldmann halten zu können, hatten ihm auch ein konkretes Angebot vorgelegt. Dieses nahm er aber nicht an.