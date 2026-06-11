Geissen-Girls zeigen ihre neuen Kurven in Dessous!

Dieser Auftritt sorgte für Aufsehen! Davina (23) und Shania Geiss (21) haben sich erstmals nach ihren Brustoperationen in der Öffentlichkeit gezeigt. Bei einer großen Modenschau in Hamburg präsentierten die TV-Schwestern selbstbewusst Dessous auf dem Laufsteg – und sprachen offen über ihre Beauty-Eingriffe.
Bei der „Secret Garden“-Show von Lascana in Hamburg standen die beiden TV-Stars im Rampenlicht und präsentierten Unterwäschemode vor zahlreichen Gästen.
Für die Schwestern war es ein ganz besonderer Abend: Es war nicht nur ihr erster öffentlicher Auftritt seit den Schönheitseingriffen, sondern auch eine echte Premiere auf dem Catwalk.
Darum entschieden sich die Geiss-Schwestern für die OP
Völlig offen sprachen Davina und Shania über die Gründe für ihre Brustvergrößerungen. Shania erklärte, dass sie nach einer starken Gewichtsabnahme deutlich an Oberweite verloren habe. Deshalb habe sie sich zu dem Eingriff entschlossen.
Davina zeigte sich ebenfalls glücklich mit ihrer Entscheidung. Die 23-Jährige verriet, dass sie sich heute deutlich wohler in ihrem Körper fühle. Beide betonten, dass sie die Operation ausschließlich für sich selbst gemacht hätten.
Besonders überraschend: Trotz der Vergrößerung verriet Shania, dass ihr sogar noch ihre alten BHs passen.
Große Premiere auf dem Laufsteg
Neben dem ersten Auftritt nach den Beauty-Eingriffen feierten die Geiss-Töchter noch eine weitere Premiere: ihren ersten professionellen Modeljob auf einem Laufsteg.
„So richtig gemodelt haben wir bisher noch nie“, erklärte Davina. Wegen der vielen Dreharbeiten für die Kult-Show „Die Geissens“ habe bislang die Zeit gefehlt. Doch Shania kann sich vorstellen, künftig öfter als Model zu arbeiten.
Fans feiern neuen Look der Geiss-Töchter
Mit ihrem selbstbewussten Auftritt in Hamburg zeigten Davina und Shania Geiss, dass sie sich nach ihren Entscheidungen rundum wohlfühlen. Ihr neuer Look sorgt bereits für zahlreiche Reaktionen – und dürfte noch lange Gesprächsthema bleiben.
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