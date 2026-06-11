Geissen-Girls zeigen ihre neuen Kurven in Dessous!

Darum entschieden sich die Geiss-Schwestern für die OP

Völlig offen sprachen Davina und Shania über die Gründe für ihre Brustvergrößerungen. Shania erklärte, dass sie nach einer starken Gewichtsabnahme deutlich an Oberweite verloren habe. Deshalb habe sie sich zu dem Eingriff entschlossen.