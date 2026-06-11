Weltumsegler Charlie Dalin 42-jährig verstorben

Auf den Meeren der Welt nahm es Segler Charlie Dalin mit den Naturgewalten auf, seinen schwersten Kampf aber hat er nun verloren. Der Franzose, der im vergangenen Jahr die Weltumsegelung „Vendée Globe“ in Rekordzeit gewann, ist mit 42 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Das teilten die Organisatoren der Regatta mit. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte Dalin als „einen großen Segler, einen Mann von außergewöhnlichem Mut und eine Lichtgestalt auf dem Ozean“.