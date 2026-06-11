Wird er der neue Trainer von Red Bull Salzburg?

Am 17. Juni steht das erste Mannschaftstraining des FC Red Bull Salzburg in der Vorbereitung auf die kommende Saison auf dem Programm. Etwas weniger als eine Woche davor sollen die Bullen vor der Verpflichtung eines neuen Trainers stehen. Wie mehrere Medien berichten, hat der Klub einen deutschen Landsmann von Sportboss Marcus Mann ins Auge gefasst: Danny Röhl von den Glasgow Rangers.