Wird er der neue Trainer von Red Bull Salzburg?

Weniger als eine Woche vor dem Trainingsstart soll sich Red Bull Salzburg immer mehr einem neuen Coach nähern. Laut mehreren Medienberichten wollen die Bullen den Deutschen Danny Röhl aus der schottischen ersten Liga verpflichten. Indes steht der nächste Testspielgegner fest.
Am 17. Juni steht das erste Mannschaftstraining des FC Red Bull Salzburg in der Vorbereitung auf die kommende Saison auf dem Programm. Etwas weniger als eine Woche davor sollen die Bullen vor der Verpflichtung eines neuen Trainers stehen. Wie mehrere Medien berichten, hat der Klub einen deutschen Landsmann von Sportboss Marcus Mann ins Auge gefasst: Danny Röhl von den Glasgow Rangers.
Der 37-Jährige arbeitet seit Oktober 2025 für den schottischen Traditionsklub. Am Ende reichte es nur zu Tabellenplatz drei in der Premiership. Davor war Röhl 89 Spiele für den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday tätig. In seiner bisherigen Karriere arbeitete er aber schon mit einigen prominenten Cheftrainern zusammen.
Zusammenarbeit mit namhaften Trainern
So war der gebürtige Zwickauer als „Co“ von Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft und dem FC Bayern tätig, wo er auch zum Betreuerstab von Niko Kovac gezählt hatte. Dazu zählte der Österreicher Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton und bei RB Leipzig auf die Dienste Röhls. Beim Salzburger Schwesterklub arbeitete er in der Vergangenheit zudem mit Ralf Rangnick zusammen.
Ob Röhl am 17. Juni das erste Mannschaftstraining leiten wird, steht noch nicht fest. Laut der deutschen „Bild“-Zeitung habe Red Bull aber schon bei den Rangers angefragt, welche Ablöse für den Deutschen fällig wäre. Sein Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2028.
Probegalopp gegen ukrainischen Klub
Bereits fix ist hingegen der nächste Testspielgegner von Red Bull Salzburg. Nach Seekirchen am 26. Juni kommt es am 9. Juli zu einem Probegalopp in Saalfelden. Gegner ist der ukrainische Klub Metalist Charkiw. Dieser hält sein Trainingslager in Leogang ab. Die Bullen selbst weilen von 3. bis 9. Juli in Flachau.
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