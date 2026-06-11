Erwachsenenvertreterin im Visier ihres Klienten

„Sie sollte sich bei mir entschuldigen“

Mit den Erwachsenenvertretern, die ihm zur Seite gestellt worden waren, zeigte er sich unzufrieden. Erst bezichtigte er einen Notar, dass ihm dieser Falschgeld untergejubelt hätte; dann stalkte er eine Anwältin im Landessüden. „Die hat null für mich gemacht. Dafür sollte sie sich entschuldigen“, meint der Mann beim Prozess in Eisenstadt.