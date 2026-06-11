Lueger-Denkmal gekippt: „Vom Denkmal zum Mahnmal“

Erfolg durch Hetze

Bis heute profitiert Wien von der 13-jährigen Amtszeit Karl Luegers (1844-1910) als Bürgermeister: Die II. Wiener Hochquellwasserleitung, die Wurzeln der Stadtwerke und der Wiener Linien sowie zahlreiche Spitäler gehen auf ihn zurück. Den Preis dafür mussten all jene zahlen, auf deren Kosten er seinen populistischen politischen Erfolg aufbaute: Gastarbeiter, damals vor allem Tschechen, und Juden, gegen die er erbarmungslos hetzte. Nicht umsonst fand ihn der in Wien gestrandete junge Adolf Hitler sehr inspirierend.