Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jedmayer-Grätzel

Wiener müssen weiter auf Sicherheitskonzept warten

Wien
07.04.2026 05:00
Die Polizei ist rund um die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße weiterhin im Dauereinsatz.
Die Polizei ist rund um die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße weiterhin im Dauereinsatz.(Bild: Andi Schiel)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Der Fritz-Imhoff-Park in Mariahilf hat jetzt nachts zu. Doch der versprochene Masterplan für das Jedmayer-Grätzel in Wien lässt weiter auf sich warten. Der Drogenkoordinator ist auf Tauchstation – in der Causa geht trotz aller Versprechungen nichts weiter. 

0 Kommentare

Kein guter Start für Mariahilfs neue Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ). Ihre erste Ansage: „Ich erwarte mir noch im März ein umfangreiches Sicherheitskonzept für das Grätzel rund um den Gumpendorfer Gürtel“ ist von den Urlaubsplänen von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) torpediert worden. Immerhin: Der Drogen-Super-Hotspot Fritz-Imhoff-Park ist mittlerweile nachts verschlossen.

2024 versprochener Gipfel ist nie gekommen
Drei Toranlagen sichern den berüchtigten Park nach Einbruch der Dunkelheit. Doch ohne weitere Bemühungen der Stadt wird diese Maßnahme im Kampf gegen die Drogenszene rund um die U6 wohl verpuffen. Verschärft wird die Situation, weil die Station auf dem Schulweg von täglich Hunderten Schülern liegt. Sie berichten in einem offenen Brief von beängstigenden Begegnungen mit Drogenkranken. Darin heißt es: „Viele Kinder haben Angst, die Station zu betreten. Eltern überlegen, sie nicht mehr allein zur Schule gehen zu lassen.“

Zumindest der Park ist jetzt in der Nacht verschlossen.
Zumindest der Park ist jetzt in der Nacht verschlossen.(Bild: „Krone“-Fotograf, Krone KREATIV)

Vor allem von der Opposition hagelt es Kritik an der schleppenden Vorgehensweise. Die ÖVP der Bezirke Mariahilf und Rudolfsheim-Fünfhaus hat ein Fünf-Punkte-Paket geschnürt: Alkoholverbotszone rund um die U6-Station, permanenter Sicherheitsdienst der Wiener Linien, Schutzzonen zur Erleichterung von Wegweisungen, regelmäßige Reinigung des Umfelds sowie Notrufsäulen und Videoüberwachung. Dafür hat sich nun auch Mariahilf ausgesprochen.

Wie viel „Geduld“ braucht es denn noch?
Obmann Felix Ofner aus dem 15. Bezirk fordert dazu eine Begehung mit der Landespolizeidirektion. „In den vergangenen Monaten wurden Sicherheitsgipfel, Konzepte und Maßnahmen versprochen. Nichts davon ist gekommen. Wir brauchen Sicherheit, und zwar jetzt“, macht er klar. In Mariahilf beantragt Bezirksrat Gerhard Hammerer eine Anrainerversammlung — jene, die Lessachers Vorgänger im September 2024 versprochen hatte.

Lesen Sie auch:
Ein leider gewohntes Bild: eine Polizeistreife im Fritz-Imhoff-Park, unweit der Gumpendorfer ...
Krone Plus Logo
Parksperre soll helfen
Drogen-Hotspot: Weiter Zittern im Jedmayer-Grätzel
28.03.2026
Krone Plus Logo
Stadt schaut zu
Immer mehr Dealer: Bezirk montiert Parkbänke ab
11.11.2025
Die Neos reagieren
Jedmayer-Grätzel: „Nichts sagen, ist keine Lösung“
07.10.2025

Die FPÖ geht deutlich weiter: Sie fordert seit Jahren die Absiedelung des Jedmayer. Suchtkranken müsse geholfen werden — daran lässt die Partei keinen Zweifel. Doch der Standort mitten im Wohngebiet, neben Schulen und einem Kinderspielplatz, sei von Anfang an eine eklatante Fehlplanung gewesen.

Von Drogenkoordinator Ewald Lochner heißt es dazu aber nur, dass man „zeitnah“ ein Konzept präsentieren werde und er um „etwas Geduld“ bittet. Geduld, die kaum noch jemand aufbringen will.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
07.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
5° / 18°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
5° / 18°
Symbol heiter

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Mehr Wien
Nur noch 40 Tage
Ganz Wien ist ab jetzt im Song Contest-Fieber
Trotz neuer Regeln
Sozialhilfe: Zahl der Härtefälle stark angestiegen
Räuber hemmungslos
Opfer aus Rollstuhl gezogen, geschlagen, beraubt
Mit Besuch unzufrieden
Ärger im Bordell: Kunde flüchtet mit Kerzenständer
Krone Plus Logo
Fuchs im Jubiläumstalk
„Das hab ich damals nur meiner Frau verraten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf