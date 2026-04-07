Wiener müssen weiter auf Sicherheitskonzept warten

2024 versprochener Gipfel ist nie gekommen

Drei Toranlagen sichern den berüchtigten Park nach Einbruch der Dunkelheit. Doch ohne weitere Bemühungen der Stadt wird diese Maßnahme im Kampf gegen die Drogenszene rund um die U6 wohl verpuffen. Verschärft wird die Situation, weil die Station auf dem Schulweg von täglich Hunderten Schülern liegt. Sie berichten in einem offenen Brief von beängstigenden Begegnungen mit Drogenkranken. Darin heißt es: „Viele Kinder haben Angst, die Station zu betreten. Eltern überlegen, sie nicht mehr allein zur Schule gehen zu lassen.“