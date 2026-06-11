Wienerin war die Schnellste der Geschichte

Das Padel war gestern, die ehemalige Olympia-Ruderin Valentina Cavallar tritt mittlerweile in die Pedale. Und wie! Bei ihrem ersten Giro d‘Italia zeigte die Wienerin als Neunte groß auf, schrieb österreichische Geschichte. Logisch, dass sich die 25-Jährige da ein ganz besonderes Souvenir mitgenommen hat ...