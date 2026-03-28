Drogen-Hotspot: Weiter Zittern im Jedmayer-Grätzel

Ein Stahlgitterzaun mit Nachtsperre rund um den berüchtigten Fritz-Imhoff-Park in Mariahilf: Seit Freitagnacht gilt die erste Maßnahme der neuen Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ), um jetzt zumindest für etwas Ruhe im leidgeplagten Jedmayer-Grätzel zu sorgen.