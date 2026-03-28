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Drogen-Hotspot: Weiter Zittern im Jedmayer-Grätzel

Wien
28.03.2026 19:00
Ein leider gewohntes Bild: eine Polizeistreife im Fritz-Imhoff-Park, unweit der Gumpendorfer ...
Ein leider gewohntes Bild: eine Polizeistreife im Fritz-Imhoff-Park, unweit der Gumpendorfer Straße. Die Anlage ist jetzt nachts gesperrt.(Bild: Krone KREATIV/Gerhard Bartel, Martin Jöchl)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Der berüchtigte Fritz-Imhoff-Park im Jedmayer-Grätzel in Wien ist nachts ab sofort geschlossen. Die Pläne des Drogenkoordinators lassen jedoch weiter auf sich warten.

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Ein Stahlgitterzaun mit Nachtsperre rund um den berüchtigten Fritz-Imhoff-Park in Mariahilf: Seit Freitagnacht gilt die erste Maßnahme der neuen Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ), um jetzt zumindest für etwas Ruhe im leidgeplagten Jedmayer-Grätzel zu sorgen. 

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