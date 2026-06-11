Rabiate Prostituierte auf der WM-Meile in Mexiko!

In Mexico City findet das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika statt. Darüber hinaus werden im Aztekenstadion mit einem Fassungsvermögen von 83.000 Zuschauern zwei weitere Gruppenspiele, eine Sechzehntelfinal-Partie sowie ein Achtelfinal-Duell ausgetragen. Die weiteren WM-Standorte Mexikos, Monterrey und Zapopan/Guadalajara sind Ausrichter von je vier WM-Spielen.